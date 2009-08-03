Експерти: вересень для Нафтогазу буде найскладнішим місяцем

Українські енергетичні експерти вважають, що вересень буде для НАК «Нафтогаз України» найскладнішим у фінансовому плані місяцем у році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерти висловили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, експерт із енергетичних питань Олександр НАРБУТ сказав, що у вересні на «Нафтогаз України» очікують великі проблеми. За його словами, зважаючи на такі темпи закачування газу до ПСГ у серпні, як у липні - приблизно на суму 700 млн. дол., а також на виплати за облігаціями на 500 млн. дол., «я якраз очікую великих проблем у вересні в «Нафтогазі».

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день в українських газосховищах знаходиться більше 22 млрд. куб. м газу. «Таким чином, навіть при найгіршому сценарії на зразок того, що ми бачили на початку цього року, у випадку якщо темпи закачування в серпні й вересні будуть такими ж, як і в липні, Україна абсолютно спокійно може забезпечити надійність транзиту й поставок газу вітчизняним споживачам, за винятком крайньої ситуації, коли Росія припинить постачання російського газу для транзиту до Європи», - зазначив О.НАРБУТ.

Такої ж думки дотримується й президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», екс-голова правління компанії «Укртранснафта» Олександр ТОДІЙЧУК. «Вересень буде найважчим для «Нафтогазу» місяцем», - сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.