Антикризова коаліція пропонує США реальну співпрацю, а не декларації

Антикризова коаліція та уряд України запропонували США реальну прагматичну співпрацю, а не декларацію загальних гасел.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві координатора парламентської коаліції, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

“Перипетії навколо візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Сполучених Штатів Америки свідчать, що антикризова коаліція та уряд знайшли спільну мову із Вашингтоном. Це, природно, відчули і опоненти. Як наслідок, ми отримали локальний внутрішньополітичний скандал, хвилі якого сприйняли всі іноземні партнери держави. Та попри всі підступи і ревнощі інших гілок влади ми знаємо, що візит прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА – це складова частина у налагодженні стосунків Києва із Вашингтоном”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА

Народний депутат також підкреслила, що антикризова коаліція є надійним партнером, з яким можна домовлятися. “Тим більше, що ми пропонуємо не загравання зі США і декларацію загальних гасел, а реальну прагматичну співпрацю. Ми розуміємо, що важливість розвитку стабільних відносин зі США для нашої держави обумовлюється необхідністю підтримки на шляху проведення системних економічних та політичних реформ, які є передумовою повноправного входження України до європейських структур, інтеграції до світової економічної системи та поліпшення інвестиційного співробітництва”, - відзначила вона.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, характерною ознакою сучасного україно-американського діалогу всіх рівнів і напрямків є “налаштованість Сполучених Штатів на всебічний розвиток співробітництва та підтримку досягнень України у заявлених цілях за умов наявності практики активних та ініціативних дій з боку української сторони”. “Ми вдячні США за підтримку України – це ми бачили і на прикладі на шляху скасування урядом США поправки Джексона-Веніка, у наданні українській економіці статусу ринкової та щодо підписання договору про взаємний доступ на ринки товарі та послуг”, - наголосила координатор парламентської більшості.

Водночас народний депутат вважає за необхідне врахувати, що існуюча тенденція до поглиблення україно-американського співробітництва і розвитку стратегічного партнерства з широкого спектру питань обумовлена також і зовнішніми чинниками. “Так, сучасний стан російсько-американських відносин, що характеризується наявністю деяких розбіжностей позицій держави в оцінці важливих проблем міжнародних відносин, зокрема, ядерної програми Ірану, став додатковим стимулом підвищення інтересу до нашої держави з боку Вашингтону. Для Штатів це особливо актуально, оскільки тут Київ виступає цивілізаційним посередником у вирішення питань врегулювання конфліктів, енергетичної безпеки і стабільності в регіоні”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.