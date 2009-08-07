Завтра в Україні - дощі

Завтра в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні 13-18° (на узбережжі морів до 21°); вдень 18-23°, у південній частині та на Закарпатті 22-27°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у суботу очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.