Масове випробування вакцини від «свинячого грипу» починається у США

Випробування нової вакцини для імунізації проти вірусу A/H1N1, відомого також як "свинячий грип", починається у понеділок в університетських медичних центрах і клініках США, повідомляє РІА "Новости".

Для клінічних випробувань потрібні тисячі волонтерів - від немовлят до людей похилого віку, хоча переважно перші тести будуть проведені на дорослих здорових людях.

Охочим буде зроблено два щеплення з різницею в 21 день з тим, щоб у вересні зробити перші висновки на основі аналізів крові про те, наскільки імунна система учасників експерименту готова протистояти вірусу.

Черговий спалах цього інфекційного захворювання США чекають у жовтні.

Подібна імунізація від "свинячого грипу", тільки на обов`язковій основі, проводилася у США в 1976 році, внаслідок чого декілька людей померли від так званого синдрому Гієна-Барре, що викликає часткові або повні паралічі, які деколи приводять до летального результату. У 15% пацієнтів з таким діагнозом зберігаються залишкові паралічі.

За даними різних джерел на 14 липня, у світі захворіли грипом А/H1N1 113,507 тисячі осіб, з них 549 померли.

Всесвітня організація охорони здоров`я 11 червня вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким розповсюдженням по світу грипу A/H1N1.