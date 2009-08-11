Тимошенко: з таким зерном тільки імідж країни псувати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству аграрної політики спільно з Аграрним фондом перевірити якість зерна, що зберігається на державних елеваторах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на нараді в Полтавській області, присвяченій вирішенню питань аграрного сектора, почувши від аграріїв, що в деяких випадках якість зерна на елеваторах не відповідає стандартам.

«Ось ми зараз ратуємо за те, щоб у нас Аграрний фонд став могутнім монопольним експортером, багато на цю тему лунає думок. Я підтримую те, що йому потрібно дати право експорту, але давайте доведемо справу до кінця хоча б якісного зберігання на наших державних елеваторах. Це соромно, ми зараз знайшли партнерів-експортерів, щоб брати з Аграрного фонду зерно, а його або немає в наявності, або воно такої якості, що з ним піти нікуди – тільки псувати імідж країни на зовнішніх ринках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим вона дала протокольне доручення МінАП провести інвентаризацію всіх запасів зерна на державних елеваторах.

«Там, де буде виявлено, що на якомусь державному елеваторі чогось немає або щось не тієї якості, я просто наказую вам замінювати керівника», - сказала прем`єр.