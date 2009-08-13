В Інтерполі пояснили, чому на їх сайті немає данних на Лозінського

Керівник робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу Василь НЕВОЛЯ називає безпідставними звинувачення у зволіканні Інтерполу з пошуку екс-депутата Верховної Ради Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” №147 (3668) від 13 серпня.

“Ті коментарі, які зараз нерідко можна побачити у ЗМІ, що нібито фігуранта на прізвище ЛОЗІНСЬКИЙ оголосили у розшук несвоєчасно, що буцімто Інтерпол не знає про здійснення такого розшуку, абсолютно не відповідають дійсності”, - сказав В.НЕВОЛЯ.

За його словами, після отримання завдання від Департаменту карного розшуку МВС Інтерпол наступного дня оголосив цю особу в міждержавний розшук із передачею матеріалів для опублікування червоної картки. При цьому, додав він, на відкритому сайті Інтерполу зараз прізвище В.ЛОЗІНСЬКОГО неможливо побачити, оскільки дані щодо нього не є загальнодоступними через побажання ініціатора розшуку.

В.НЕВОЛЯ зауважив, що публікації відносно місцезнаходження В.ЛОЗІНСЬКОГО можна розглядати і як своєрідний варіант підказки розшукуваному, що його викрили й потрібно змінювати дислокацію сховку. “Звичайно, природною реакцією людини, яка намагається ухилитися від кримінального переслідування, є втеча і організація переховування в іншому місці”, - додав він.