Україна сподівається випровадити «Смердючий голландець» у Туреччину

Міністерство транспорту та зв`язку України розраховує, що до 25 серпня ц.р. судно «Берікс» із зіпсованим м`ясом буде відремонтовано й залишить територіальні води України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку – голова «Укрморрічадміністрації» Михайло ЧУБАЙ.

За його словами, ремонт судна проводиться під наглядом російського регістра, графік ремонту виконується в повній мірі.

«Я сподіваюся, що після закінчення ремонту, до кінця місяця, судно піде за призначенням, залишить територіальні води України», - зазначив М.ЧУБАЙ.

За його словами, міжнародні закони зобов`язують Україну відремонтувати аварійне судно. Він також сказав, що вантаж знаходиться в замороженому стані й не становить небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, із 31 липня 2009 р. судно «Берікс» перебуває в Одеському морському торговому порту, де проводиться ремонт судна. М`ясо на борту знаходиться в замороженому стані, трюми опломбовано. Після закінчення робіт – приблизно через 20 днів - судно залишить порт і територіальні води України.

Довідка УНІАН. 22 листопада 2008 р. судно «Берікс» вийшло з порту Поті призначенням на порт Мерсін (Туреччина). Наприкінці грудня на судні оголошено аварійний стан, судно було відремонтовано на одному з підприємств Миколаєва. У лютому судно вийшло з Миколаєва у напрямку Туреччини, проте стало на аварійну зупинку в Іллічівську. В березні ц.р. Державним комітетом ветеринарної медицини запропоновано повернути вантаж судна «Берікс» відправникові або провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань утилізації вантажу на спеціалізованих підприємствах України за згодою власника. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті. Весь цей час «Берікс» дрейфував біля українських берегів.

На виконання доручення від 1 червня ц.р. першого віце-прем`єра України Олександра ТУРЧИНОВА Держприкордонслужба, Держмитслужба, Держкомветмедицини й СБУ були зобов`язані не допустити проходження судна «Берікс» на територію України.

Проте, судно намагалося стати на якір у портах Миколаїв, Керч, Іллічівськ. Останнім перед Одесою був порт «Південний», при цьому в липні капітан «Берікса» вже в ультимативній формі вимагав зняти з судна чотирьох членів екіпажу (на борту перебували 12 членів екіпажу - громадян України).

На початку липня судно «Берікс» оглянула інспекція державного портового нагляду морського торгового порту «Південний», за результатами огляду судно визнано непридатним для плавання й таким, що може бути доставлене до місця проведення ремонту лише за допомогою буксира.