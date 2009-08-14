Ющенко привітав родину Біликів з народженням чотирьох діточок
15:59, 14 серпня 2009Суспільство
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Президент надіслав телеграму
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітальну телеграму Наталії та Олександрові БІЛИКАМ (с.Кримське Сакського району Автономної Республіки Крим), у якій привітав їх з народженням чотирьох діточок.
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.
«Разом з вами радію цій прекрасній події, - йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА. - Бажаю, щоб синочки і донечка росли щасливими, сильними, здоровими і розумними на радість вам і вашій родині, на радість нашій Україні».
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