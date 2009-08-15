Проблеми з вивезенням сміття не призвели до спалаху інфекцій у Тернополі

Проблеми з вивезенням сміття у Тернополі не призвели до зростання кількості кишково-інфекційних захворювань.

Про кореспонденту УНІАН сказав в. о. головного санітарного лікаря міської санітарно-епідеміологічної станції Анатолій ПОЛІЩУК.

За його словами, санітарна ситуація у місті залишається контрольованою. “Рівень звернень з кишковими захворюваннями аналогічний серпню минулого року, – сказав він. – У минулу суботу було два звернення, у неділю – два, у понеділок – шість, але чотири з них – це було отруєння нітратами і нітритами у людей, які їли кавуни. Позавчора не було жодного звернення, вчора – одне”.

Усі захворювання А.ПОЛІЩУК не пов’язує з тим, що з міста не вивозиться сміття. Окрім цього, додав він, у Тернополі проведено дезінфекцію контейнерів та місць збору і розливу сміття. По мірі того, як відходи з міста вивозитимуть, ці місця будуть знову дезинфікувати.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня жителі прилеглих до Малашівського сміттєзвалища сіл, перекрили дорогу на звалище, відтак у Тернополя виникли проблеми з вивезенням сміття. Сміття подекуди не вивозять уже 15-й день.