Гарячу воду в будинках киян Київенерго відключає незаконно?

Асоціація теплотехнічних компаній (АТКУ) вважає незаконним відключення «Київенерго» тепла і гарячої води в будинках киян у зв`язку із заборгованістю з оплати наданих послуг.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, у «Київенерго» немає технічної можливості зробити це на законних підставах, оскільки відключити тепло і гарячу воду вони можуть лише цілому будинку, а для окремих квартир такої можливості не передбачено.

«У боротьбі з неплатниками, відключаючи будинок, тепловики порушують права свідомих власників квартир, які справно платять за рахунками. І будь-який з них може успішно довести в суді незаконність таких дій і одержати компенсацію за завдану шкоду, навіть якщо він буде єдиним власником квартири, який оплачує тепло в багатоквартирному будинку», - сказав голова АТКУ.

При цьому В.ЯКОВЕНКО зазначив, що у «Київенерго» немає і морального права для таких дій.

«Перед тим, як погрожувати відключеннями, тепловики повинні як мінімум зробити дві речі. Перше – обнародувати розрахунки існуючих тарифів, зокрема, і те, скільки жителі столиці платять за втрати тепла при його виробництві і транспортуванні. А друге – самостійно встановити лічильники у всіх квартирах і переоснастити системи для можливості локального відключення окремих неплатників», - зазначив В.ЯКОВЕНКО.

Також він звернув увагу на некоректну позицію міської влади, яка в цій справі фактично «вмила руки», заявивши про те, що для погашення боргу перед «Київенерго» у КМДА грошей немає.

«Адже гроші, які міська влада винна тепловикам, – це гроші киян, які вони вже заплатили у вигляді податків. І їх вистачило б на те, щоб скоротити заборгованість перед «Київенерго» більш ніж у два рази, а самим тепловикам розрахуватися перед енергопостачальними організаціями за одержане паливо і на придбання нового для наступного опалювального сезону», - наголосив голова АТКУ.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» доручив ДК «Укртрансгаз» і ВАТ «Київгаз» припинити газопостачання об`єктів «Київенерго».

Як наголошується в дорученні НАК «Нафтогаз України» від 13.08.2009 року, борг АК «Київенерго» за спожитий газ перевищує 600 млн. грн. Тому, починаючи з четверга – 13 серпня, ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження початкового тиску газу через газорозподільні станції київського кільця.