Розв'язано конфлікт між митницею і дитячим центром

Маріупольська митниця провела митне оформлення автомобіля, що надійшов у якості гуманітарної допомоги на адресу Маріупольського дитячого реабілітаційного центру “Республіка Пілігрим”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

Після закінчення усіх офіційних процедур представники дитячого центру отримали автомобіль FORD TRANZIT з зони митного контролю.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Маріупольського дитячого реабілітаційного центру “Республіка Пілігрим” Олег БОРАВЛЬОВ 10 серпня заявив, що дитячий центр має намір передати подарований йому в 2006 році німцями мікроавтобус Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ або прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЬОВ повідомив, що три роки тому, у червні 2006 року, дитячий реабілітаційний центр “Республіка Пілігрим” отримав від німецької місії “Самарітер Дунст” мікроавтобус “Форд-транзит”. Усі ці роки автобус не можуть визнати як гуманітарну допомогу, і сьогодні вартість оплати усіх митних зборів і стоянки перевищує ціну нового автомобіля.

У дитячого реабілітаційного центру, де проходять адаптацію близько 70 підлітків складної соціальної категорії, немає таких коштів, тому було ухвалене рішення передати подарований автобус Президенту або прем`єр-міністру України.

Офіційну передачу мікроавтобуса було заплановано на 12 серпня.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 серпня доручила Державній митній службі врегулювати питання передачі гуманітарної допомоги Маріупольському дитячому реабілітаційному центру “Республіка Пілігрим”.

Довідка УНІАН. У Маріупольському центрі дитячої реабілітації “Республіка Пілігрим” проходять адаптацію підлітки складної соціальної категорії, переважна більшість з яких має реальну – і часто дуже глибоку – наркозалежність. Немало вихованців – ВІЛ-інфіковані. За час роботи (з лютого 2000 р.) через дитячий центр пройшли близько 2 тис. 700 підлітків.