Центр реабілітації дітей перекладе проблему розмитнення на Ющенка

У Маріуполі дитячий реабілітаційний центр «Республіка Пілігрим» має намір передати подарований йому в 2006 році німцями мікроавтобус Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ або прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як пише місцева газета «Іллічівець», про це повідомив журналістів віце-президент центру Олег БОРАВЛЬОВ.

За його словами, три роки тому, у червні 2006 року, дитячий реабілітаційний центр «Республіка Пілігрим» отримав у подарунок від німецької місії «Самарітер Дінст» мікроавтобус «Форд-транзит». Усі ці роки автобус не можуть визнати як гуманітарну допомогу, і сьогодні вартість оплати усіх митних зборів і стоянки перевищує ціну нового автомобіля, пояснив О.БОРАВЛЬОВ.

У дитячого реабілітаційного центру, де проходять адаптацію близько 70 підлітків складної соціальної категорії, немає таких коштів, тому було ухвалене рішення передати подарований автобус Президенту або прем`єр-міністру України.

Офіційна передача мікроавтобуса відбудеться у середу, 12 серпня, в 10.00 в будівлі дитячого центру «Пілігрим» за адресою: г. Маріуполь, пер. Трамвайний, 10-а.

"Колишні безпритульники чекають представників глави держави і прем`єра для отримання подарунка", – пише газета «Іллічівець».

Довідка УНІАН. У Маріупольському центрі дитячої реабілітації «Республіка Пілігрим» проходять адаптацію підлітки складної соціальної категорії, переважна більшість з яких має реальну – і часто дуже глибоку – наркозалежність. Немало вихованців – ВІЛ-інфіковані. За час роботи (з лютого 2000 р.) через дитячий Центр пройшли близько 2 тис. 700 підлітків.