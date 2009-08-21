«Збираймося воєдино»: Президент відвідає фестиваль мистецтв

У п`ятницю, 21 серпня, о 17.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає фестиваль мистецтв «Збираймося воєдино», який відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна».

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, на заході, що відбувається у рамках фестивалю мистецтв України-2009, будуть представлені творчі здобутки українських закордонних громад.

Глава держави виступить перед учасниками та гостями та вручить державні нагороди представникам колективів з української діаспори, чим відзначить їхні зусилля із збереження національних традицій та популяризації української культури за межами України.

Президент перегляне концерт та огляне виставку скульптури лемківських майстрів.

Заходи транслюватимуться у прямому ефірі НТКУ, 5 каналом, НРКУ та Всесвітньою службою «УТР».