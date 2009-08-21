Нацбанк продав 900 тис. швейцарських франків

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні продав 928 тис. швейцарських франків за курсом 7,45 грн. за один швейцарський франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь шість банків: АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «Укрсиббанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк», ВАТ «БМ Банк» і ПАО «Універсал Банк».

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості по кредитах, одержаних у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій із погашення заборгованості клієнтів по кредитах через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.