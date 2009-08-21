На Запоріжжі пограбували церкву

У Запорізькій області пограбували православну церкву.

За інформацією Центру громадських зв`язків Запорізького главку міліції, повідомлення про те, що невідомий проник до церкви селища Велика Знаменка і викрав предмети культу, надійшло напередодні до Кам’янко-Дніпровського райвідділу міліції.

"Згідно з повідомленням, після візиту зловмисника, який потрапив в будівлю церкви, розбивши шибку, зникли 800 гривень і зроблені з срібла і покриті золотом хрести (2 маленьких і 1 великий) і 2 ікони", - повідомили в ЦГС.

На даний момент за підозрою у скоєнні даного злочину затримано 36-річного раніше судимого місцевого жителя.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.