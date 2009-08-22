Жорстоку бійку на одеському ринку міліція вважає хуліганством

За фактами злісного хуліганства, здійсненого 21 серпня групою підприємців ринку «Північний», начальником слідчого відділу Одеського міськуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Про це заявив керівник міськуправління міліції Едуард ДОБРИНІН, коментуючи напружену ситуацію, що склалася на ринку «Північний» внаслідок відмови ряду підприємців платити орендну плату за торгові павільйони, бійки з охоронцями ринку і підпалу робочого кабінету директора ринку Дмитра НАЗАРОВА.

За словами полковника Е.ДОБРИНІНА, «конфлікт на ринку - цивільно-правовий, виник він між новим директором ринку і підприємцями. НАЗАРОВ вранці приїхав на ринок у супроводі охорони, але група підприємців відтіснила директора і його охорону до будівлі адміністрації. Безлади, бійку спровокувала одна із політичних сил».

За його словами, коли директор ринку зі своєю охороною був у своєму кабінеті, люди, які були серед протестуючих підприємців, кинули в приміщення 2 петарди і пакети з хлорним вапном.

В результаті, майор міліції одержав опік очей 2-3 ступеня. Майора госпіталізовано, і невідомо, чи буде він бачити. Крім того, опіки верхніх дихальних шляхів дістав лейтенант міліції.

"Також серйозно постраждали два охоронці директора ринку. У них різні травми, зокрема переломи перенісся і удари, - сказав Е.ДОБРИНІН. - Ніхто з підприємців, які не допускали директора на територію ринку, а потім затіяли жорстоку бійку, не одержав під час сутички серйозних травм». Після бійки група підприємців вирішила блокувати одну з найбільш важливих міських магістралей - 6-смугову Миколаївську дорогу, що з’єднує центр Одеси з 300-тисячним «спальним» житловим масивом Котовського.

«Тисячі автомобілів городян, які намагалися добратися додому Окружною дорогою Одеси, у п`ятницю ввечері застрягли в багатокілометровій пробці», - повідомив голова міськуправління міліції. "Люди потім дадуть оцінку політичним силам, які за цим стоять. Мені шкода тих, хто через своє недоумство бере участь в цих конфліктах", - сказав він і зазначив, що подію буде розслідувано впродовж 10 днів – винуватців буде притягнуто до відповідальності.

Тим часом, магістраль розблоковували, коли о 21.00 до учасників акції прибув член політради партії «Родина» Сергій БОВБАЛАН, який запропонував припинити рух через пішохідний перехід, що блокує проїзд. Водночас час партія «Родина» виступила із заявою на захист підприємців ринку «Північний». Її активісти останніми тижнями проводили мітинги та інші акції, залучаючи до участі в них підприємців ринку, що перебуває у приватній власності. Як наголошується в обнародуваному документі «Родини», «підприємці «Північного», захищаючи себе і свою власність, відповіли загарбникам силою». Автори заяви обіцяють добитися «справедливості на «Північному», інакше «винуватці цих трагічних подій вкотре залишаться безкарними».