Погода на завтра: переважно без опадів

23 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у східних областях, а вдень на крайньому заході пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, день 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 23-25°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

22 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.