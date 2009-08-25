Росія вводить 15%-е мито на імпортні сири

Згідно з постановою уряду РФ, підписаною 20 серпня, мито на сири встановлюється у розмірі 15%, але не менше 0,5 євро за 1 кг. Воно діятиме протягом 6 місяців. Постанова набере чинності через місяць з дня її офіційної публікації.

Як повідомлялося раніше, мита підвищені за ініціативою Мінсільгоспу РФ, яке вважає, що цей захід дозволить підтримати російських сироварів і сприятиме зміцненню продовольчої безпеки країни.

У свою чергу, експерти молочного ринку не раз звинувачували зарубіжних сироварів в демпінгу на російському ринку.

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