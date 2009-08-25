Донецькі випускники за побиття вчителя одержали по два роки

У м. Костянтинівці Донецької області до двох років позбавлення волі засуджено двох школярів, які побили вчителя на уроці в міському навчально-виховному комплексі (загальноосвітня школа №17).

Як повідомляє місцева газета «Провинция» з посиланням на начальника кримінальної міліції у справах дітей міського відділу міліції Сергія ШАПОВАЛА, Костянтинівський міський суд ухвалив вирок двом школярам-випускникам, які 30 березня 2009 року прямо на уроці жорстоко побили вчителя музики. Одного зі школярів – безпосереднього призвідника бійки – визнано винним за ч. 2 ст. 296 (хуліганські дії) Кримінального кодексу України. Йому суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Зараз засуджений перебуває у слідчому ізоляторі м. Артемівська.

«Другий підсудний також одержав термін у вигляді двох років позбавлення волі. Проте, враховуючи, що раніше підліток судимий не був і на момент здійснення правопорушення був неповнолітнім, покарання йому призначили з випробувальним строком на один рік», - повідомив С.ШАПОВАЛ.

Як уточнив начальник міськуправління освіти Інна ЯГМУРОВА, випускник, який одержав умовний строк покарання, закінчив школу і вже поступив на перший курс одного з вузів області.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в Костянтинівці Донецької області в навчально-виховному комплексі (загальноосвітня школа №17) учні 11-го класу під час уроку жорстоко побили вчителя, який проводив урок музики в 6-му класі. В результаті інциденту вчитель потрапив до лікарні, одержавши травму щелепи, численні забої, садна. 6 квітня Костянтинівською міжрайонною прокуратурою було порушено кримінальну справу за фактом побиття старшокласниками вчителя.

На обласному рівні було створено спеціальну комісію для розслідування інциденту. В результаті службового розслідування завуч і класний керівник одержали догани, а директора НВК і начальника міськуправління освіти м. Костянтинівки було знято з посад.