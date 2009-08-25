Нацбанк прив'язав ставки рефінансування до облікової ставки

Національний банк України прив`язав ставки рефінансування до облікової ставки. Це передбачено постановою Нацбанку №415 від 21 липня 2009 року (реєстрація в Мін’юсті 10 серпня 2009 року), якою вносяться зміни до Положення про відсоткову політику НБУ. Постанову оприлюднено на сайті Верховної Ради.

У документі передбачено, що ставка за кредитами овернайт без забезпечення (бланковим), що надається Нацбанком комерційним банкам, має бути не нижчою, ніж облікова ставка НБУ плюс 5 відсоткових пунктів, а за кредитами овернайт під забезпечення – не нижчою від облікової ставки НБУ плюс 3 відсоткових пункти. При цьому зазначається, що відсоткова ставка за кредитами овернайт без забезпечення (бланковим) є найвищою відсотковою ставкою Національного банку і встановлюється на тендерній основі.

Ставка за кредитами, які надані НБУ банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи, визначається у розмірі середньозваженої відсоткової ставки рефінансування, розрахованої за останні 30 днів, що передували даті прийняття рішення про надання кредиту.

Вартість пролонгованих кредитів встановлюється на рівні відсоткової ставки, визначеної в кредитному договорі, плюс один відсотковий пункт.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 10 серпня 2009 року і набирає чинності з 20 вересня 2009 року. У ній зазначається, що документ прийнято «з метою підвищення ролі відсоткової політики Нацбанку в управлінні грошово-кредитним ринком».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 12 серпня знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.