Ахметов пов'язує своє майбутне з доброчинністю

Президент ФК «Шахтар», народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ заявляє, що його майбутні плани пов`язані з доброчинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на журналістам у Донецьку.

Р.АХМЕТОВ нагадав, що коли 10 років тому було завершено будівництво учбово-тренувальної бази футбольного клубу «Шахтар», він уже думав про будівництво нового сучасного готелю «Донбас Палас», коли ж і його здали в експлуатацію – намітив будівництво нового стадіону. Тепер, коли 29 серпня буде урочисто відкрито стадіон європейського класу «Донбас Арена», Р.АХМЕТОВ свою подальшу діяльність пов`язує з доброчинністю.

«Майбутні плани пов`язані з доброчинністю, тому що ми повинні боротися і все робити для того, щоб перемогти онкологію, ми повинні боротися і все робити для того, щоб перемогти туберкульоз, - пояснив він. - Ми повинні усе зробити для того, щоб у нашій країні не було дітей-сиріт, щоб у нашій країні люди не хворіли».