На концерт Бейонсе у Донецьку не пускатимуть дівчат на підборах

Організатори церемонії урочистого відкриття нового стадіону Донецька “Донбас Арена” вирішили випустити додатковий тираж квитків, що дають право їхнім власникам потрапити на концерт БЕЙОНСЕ у фан-зону перед сценою.

Як повідомили УНІАН в медіацентрі “Донбас Арени”, рішення про додатковий тираж прийняте з огляду на великий ажіотаж, що панує в місті у зв’язку з концертом американської співачки.

На даний момент 4 тис. додаткових квитків вартістю 70 грн. кожний уже надійшли до кас. Квиток дає право відвідати тільки концерт БЕЙОНСЕ, решту Гранд-шоу їх власники у подробицях побачити не зможуть.

Організатори також звертають увагу на те, що концерт можна відвідати тільки за однієї умови – потрібно прийти в спортивному «нешипованому» взутті на пласкій гумовій підошві, без підборів. Оскільки фан-зона перед сценою знаходитиметься на полі, то будь-яке взуття з підборами або «шпильками» може пошкодити трав`яне покриття.

Ця умова є обов`язковою. На вході до стадіону екіпірування глядачів концерту перевірятимуть стюарди.

Як повідомляв УНІАН, церемонія урочистого відкриття нового стадіону Донецька категорії “еліт” “Донбас Арена”, найсучаснішого в Європі, відбудеться 29 серпня. Гранд шоу транслюватиметься в прямому ефірі на ТРК “Україна“.

В рамках урочистостей відбудеться концерт відомої американської співачки БЕЙОНСЕ, що стане її першим виступом в Україні.