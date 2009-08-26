На концерт Бейонсе у Донецьку не пускатимуть дівчат на підборах
Випустили додатковий тираж квитків
Організатори церемонії урочистого відкриття нового стадіону Донецька “Донбас Арена” вирішили випустити додатковий тираж квитків, що дають право їхнім власникам потрапити на концерт БЕЙОНСЕ у фан-зону перед сценою.
Як повідомили УНІАН в медіацентрі “Донбас Арени”, рішення про додатковий тираж прийняте з огляду на великий ажіотаж, що панує в місті у зв’язку з концертом американської співачки.
На даний момент 4 тис. додаткових квитків вартістю 70 грн. кожний уже надійшли до кас. Квиток дає право відвідати тільки концерт БЕЙОНСЕ, решту Гранд-шоу їх власники у подробицях побачити не зможуть.
Організатори також звертають увагу на те, що концерт можна відвідати тільки за однієї умови – потрібно прийти в спортивному «нешипованому» взутті на пласкій гумовій підошві, без підборів. Оскільки фан-зона перед сценою знаходитиметься на полі, то будь-яке взуття з підборами або «шпильками» може пошкодити трав`яне покриття.
Ця умова є обов`язковою. На вході до стадіону екіпірування глядачів концерту перевірятимуть стюарди.
Як повідомляв УНІАН, церемонія урочистого відкриття нового стадіону Донецька категорії “еліт” “Донбас Арена”, найсучаснішого в Європі, відбудеться 29 серпня. Гранд шоу транслюватиметься в прямому ефірі на ТРК “Україна“.
В рамках урочистостей відбудеться концерт відомої американської співачки БЕЙОНСЕ, що стане її першим виступом в Україні.