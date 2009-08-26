У Києві затверджено заходи до Дня підприємця

У Києві відбудеться низка заходів, присвячених Дню підприємця, який відзначатиметься 6 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, розпорядженням КМДА затверджено план підготовки та відзначення свята. Координацію проведення заходів покладено на Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва КМДА.

У рамках відзначення професійного свята, підприємці столиці ознайомлять киян зі своїми товарами та послугами – з 1 до 10 вересня у Києві будуть організовані та проведені відповідні виставки. Кращі підприємці-роботодавці та платники податків міста отримають відзнаки Київського міського голови. Також будуть нагороджені переможці щорічного конкурсу «Молодий підприємець року».