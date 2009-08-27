Нацбанк попередив про загрози для гривні

Значний рівень бюджетного дефіциту є ризиком для стабільності курсу національної валюти.

Про це говориться в монетарному огляді Національного банку України за другий квартал, оприлюдненому на сайті відомства.

"Формування значного обсягу бюджетного дефіциту в умовах обмеженості реальних джерел його покриття є одним з істотних ризиків для макроекономічної стабільності, реалізація яких може позначитися і на стабільності грошової одиниці", - говориться в повідомленні.

НБУ нагадує, що в першому півріччі 2009 року дефіцит зведеного бюджету сформувався на рівні 13,264 млрд. грн.

У Нацбанку вважають, що на динаміку бюджетних показників негативно вплинула несприятлива ситуація в економіці: скорочення бази оподаткування (через погіршення прибутковості підприємств), падіння реальних грошових доходів населення і, відповідно, скорочення внутрішнього попиту призвело до зменшення дохідної частини зведеного бюджету в січні-червні 2009 року на 4% порівняно з відповідним показником минулого року.

У повідомленні Нацбанку також зазначається, що в другому кварталі уряд для фінансування внутрішніх витрат бюджету активно використовував кошти зі своїх валютних рахунків шляхом конвертації їх в гривню, загальний обсяг яких за цей період становив близько 1,3 млрд. дол.

Також зазначається, що Нацбанк в першому півріччі 2009 року здійснив операції з викупу державних облігацій на 20,2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-липень зведено з дефіцитом 15,352 млрд. грн., зокрема, дефіцит загального фонду становив 17,877 млрд. грн. Дефіцит держбюджету за липень 2009 року збільшився майже на 44%, або майже на 5 млрд. грн.