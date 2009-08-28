Митники затримали запашну контрабанду

Хризантеми, лілії, еустоми та альстромерії (загалом - 80 кг), а також 320 кг декоративного оздоблювального листя затримали співробітники Ягодинської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, квіти прямували з Нідерландів. До митного контролю інспекторам митниці були подані документи, у яких значилось, що до України ввозиться товар — 26,5 тисяч хризантем. Однак під час проведення митного контролю автомобіля «Мерседес» митники встановили, що насправді в автомобілі знаходиться набагато більше квітів, аніж було зазначено у митній декларації. Так, підприємець «забув» про 96,5 тисяч хризантем, 25 кг альстромерій, 30 кг лілій, 25 кг еустом, а також про 320 кг декоративного листя на загальну суму 414 тис. грн.

Наразі митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 340 Митного кодексу України (недекларування товарів). Подальшу долю квітів вирішить суд.