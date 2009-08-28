На міжбанку євро пішло вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,5030/8,5345 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2688/0,2701, котирування євро-гривня пішли вгору – 12,1815/12,2180. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,4328/30 (четвер - 1,4244/46).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів за курсом 8,0000.