Триває всеукраїнський фестиваль національної вишивки

Cьогодні у Тернополі проходить ІІІ Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма “Цвіт вишиванки”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, на захід з’їхалися майстри з усіх областей України.

Під час фестивалю відбудеться презентація національних костюмів, які носили у різних регіонах України. Також пройдуть конкурси на кращий український національний костюм, кращий виріб з вишивкою, найдовші й найтовщі дівочу косу та козацький чуб. Переможці конкурсів отримають призи та нагороди.

Під час фестивалю діятиме містечко майстрів, де усі бажаючі зможуть спробувати себе у мистецтві народної вишивки та перейняти досвід майстрів. Також буде організовано виставку кращих вишиваних робіт з різних областей держави.

Розпочнеться фестиваль о 14.00 у парку Національного відродження.

На завершення заходу відбудеться концерт за участю відомих вітчизняних гуртів, показові виступи з бойового гопака та феєрверк.

Організаторами заходу є Тернопільська обласна рада, облдержадміністрація, Тернопільська міська рада спільно з обласним відділенням Міжнародної благодійної установи “Центр національного відродження”. Фестиваль проходить в рамках святкування Дня міста.