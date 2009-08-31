У Запоріжжі «розпиляли» 4 мільйони бюджетних грошей

Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції виявили факт привласнення 4 млн. грн., виділених з державного бюджету в рамках програми підтримки молодіжного будівництва.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Запорізькій області, одне з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю одержало 4 млн. грн. бюджетних коштів на завершення будівництва житлового будинку для молодих сімей. Попри те, що кошти були одержані в повному обсязі, роботи фактично виконані не були.

На сьогодні зібрані матеріали справи передані до прокуратури.

За фактом привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.