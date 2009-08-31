Україна і Туреччина уклали угоду про співпрацю у військовій підготовці

Т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО підписав наказ “Про затвердження угоди між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних сил Турецької Республіки про співробітництво у сфері військової підготовки”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, цим документом затверджено угоду між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки про співробітництво у сфері військової підготовки.

У відповідності до наказу, керівники зацікавлених структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України мають вжити комплекс організаційних та практичних заходів для організації виконання цієї угоди.

Видання цього наказу створить правові підстави для виконання положень угоди між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки про співробітництво у сфері військової підготовки.