Луценко: міліція на ринку «Північний» діяла професійно

Дії співробітників міліції під час погромів та безпорядків, які сталися 21 серпня на одеському ринку «Північний», були правомірними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Вважаю, що міліція діяла професійно. Вона прибула на місце події, коли ситуація почала загострюватися… Міліція прибула і владнала ситуацію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що повністю підтримує людей, які можуть відстоювати свої права, але «в кожній боротьбі треба відчувати ту межу, яка відділяє протест від бунту, від заворушень».

Також міністр повідомив, що наразі затримано осіб, які підбурювали людей до протизаконних дій, в тому числі до вчинення насилля, непокори співробітникам міліції.

Двоє із затриманих охоронці з приватних фірм, які, згідно із заявами громадян, перевищили свої повноваження і били людей.

Звертаючись до одеситів і жителів інших міст, Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що міліція ніколи не давала підстав для сумнів у тому, що вона захищає громадян.

«Ми ніколи не ставали на бік рейдерів, бандитів тощо. Саме тому я дуже просив би припинити нагнітання ситуації навколо ринків, які вигідні деяким псевдополітичним діячам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня підприємці, які працюють на ринку «Північний», відмовилися платити орендну плату за торгові павільйони. Внаслідок конфлікту сталися бійки підприємців з охоронцями ринку, було підпалено робочий кабінет директора ринку. При цьому постраждали кілька осіб. Зокрема — один з інспекторів Суворовського районного відділу внутрішніх справ (у міліціонера пошкоджено ліве око, втрата зору становить 60%). Того ж дня група підприємців протягом шести годин блокувала одну з найбільш важливих міських магістралей – 6-смугову Миколаївську дорогу, що сполучає центр Одеси з 300-тисячним спальним житловим масивом Котовського.

Міліція порушила кілька кримінальних справ за фактами підпалу і хуліганства, було затримано 5 учасників безпорядків на ринку «Північний».

За даними місцевих ЗМІ, конфлікт на ринку триває протягом 9 місяців.