Китай вкладає в МВФ 50 млрд доларів

Китай підписав угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо придбання дебютних облігацій фонду на суму до 50 млрд дол., передає "Сіньхуа". Відповідні домовленості скріпили своїми підписами у Вашингтоні директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан і заступник керуючого Народним банком Китаю І Ган.

За умовами угоди, китайський центробанк вкладе в облігації МВФ до 32 млрд SDR (спеціальних прав запозичення), тобто близько 50 млрд дол.

МВФ затвердив план розміщення своїх облігацій серед урядів 1 липня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Це безпрецедентний крок з боку фонду, спрямований на зміцнення його фінансових ресурсів в умовах глобальної рецесії. Китай став першим покупцем бондів МВФ. Раніше про намір придбати такі облігації заявляли урядовці Росії, Бразилії, Індії та Японії, зокрема, РФ зацікавлена в придбанні облігацій фонду на суму 10 млрд дол.