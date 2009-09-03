Міжбанк відкрився ростом долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,5575/8,7250 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2723/0,2751 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,3765/12,4580 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,4294/1,4296 дол./євро (середа – 1,4218/1,4220 дол./євро).

В середу, 2 вересня, Національний банк України вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі долар-гривня з ціною відсікання 8,01 грн./дол.