Україна та Німеччина уклали угоду про молодь

Відбувся візит в Україну делегації Федерального міністерства у справах сім`ї, людей похилого віку, жінок та молоді Федеративної Республіки Німеччини на чолі із заступником начальника департаменту міжнародних молодіжних зв’язків Федерального міністерства паном Альбертом КЛЕЙН-РЕЙНХАРДТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, під час візиту фахівці з Німеччини провели зустрічі з заступником міністра Ростиславом ДРОПУШКОМ, керівництвом департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Державного інституту розвитку сім`ї та молоді.

Українська та німецька сторони обговорили стан та перспективи співробітництва у галузі молодіжної політики, обмінялися досвідом щодо роботи в цій сфері, поінформували про актуальні питання і тенденції розвитку молодіжної політики в своїх країнах.

За підсумками переговорів було підписано Програму двостороннього співробітництва в галузі молодіжної політики між Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту та Федеральним міністерством у справах сім`ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН на 2010-2011 рр.