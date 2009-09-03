У Донецьку відкриють Генеральне консульство Німеччини

У Донецьку незабаром буде відкрито перше в Україні Генеральне консульство Німеччини.

Про це заявив Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в м. Донецьку Клаус ЦИЛЛІКЕНС під час зустрічі з керівництвом міста Донецька і області, повідомляє прес-служба Донецької облради.

К.ЦИЛЛІКЕНС підкреслив, що створення в Донецьку генерального консульства ФРН – це дуже важливий крок для обох країн, і те, що Німеччина зважилася на нього навіть у період кризи, ще раз підкреслює, що співпраця зі Східною Україною має особливе значення для неї. «Ми хочемо через рік відкрити в Донецьку Генеральне консульство у складі 30 чоловік. Я думаю, що це буде дуже добре для населення не лише Донецької області, але й для населення всіх областей сходу України, на які поширюватиметься сфера нашої діяльності, - розповів Генконсул. - Упевнений, що завдяки консульству нам буде легше розвивати нашу співпрацю в економіці і культурі. І, звичайно, це допоможе вирішити візове питання, і саме через консульство ми робитимемо все можливе, щоб поліпшити обслуговування».

Він також висловив упевненість, що, враховуючи величезний економічний і культурний потенціал Донбасу, існують дуже хороші перспективи для різнопланової співпраці регіону з Німеччиною.

Довідка УНІАН. Зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами за перше півріччя 2009 року між Донецькою областю і Німеччиною становив 132,9 млн. доларів, зокрема експорт - 40,4 млн. дол., імпорт - 92,5 млн. дол., негативне сальдо - 52,1 млн. дол. (в цілому область мала за перше півріччя 2009 року позитивне сальдо - близько 3,5 млрд. дол.).

Питома вага Німеччини у загальному обсязі товарообороті Донецької області в першому півріччі ц.р. становив 2,5% (5 млрд. 293,6 млн. дол.), а в товарообороті області з країнами Європи - 11%.