Погода на неділю

Завтра у східних областях України, у Криму та Приазов`ї, а вдень і на крайньому заході опади не очікуються.

На решті території короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, у центральних, Одеській, Миколаевській та Херсонській областях місцями сильні зливи, подекуди шквали 24 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер у західній половині - північно-західний, на решті території - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні 16-21°, у західних областях 5-10°, вдень 17-22°, у східних областях, в Криму та Приазов’ї 24-29°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 9-14°.

У Київській області у неділю очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями по області шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 17-22°, у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.