Монетизація ОВДП, випущених для «Нафтогазу», ще не проводилася

Монетізация облігацій внутрішньої державної позики, випущених на 18,6 млрд. грн. для збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України», на сьогодні не проводилася.

Про це УНІАН заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Заяви про те, що емісія (ОВДП) монетизована, і це тисне на ринок, це все, м`яко кажучи, неправда. Не монетизовано з 18,6 млрд. грн. ні копійки», - заявив І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок засобів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів запропонувало Національному банку України розробити графік цільового використання цих засобів, зокрема за розрахунками за газ.