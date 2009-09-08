Тимошенко обурилась італійським взуттям під виглядом тапочок

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державній митній службі України разом із Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Комітетом з регуляторної політики та підприємництва уточнити перелік документів для митного оформлення імпорту із США, Китаю, Італії та Австралії, у яких вивезення товару не супроводжується оформленням експортної декларації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні під час проведення “гарячої телефонної лінії” з підприємцями в “Укртелекомі”.

“Митна вартість – це основний показник, що використовується митницею для того, щоб нарахувати податок, а також для обліку обсягу імпорту”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що саме для об’єктивного встановлення митної вартості, а також для скорочення “сірого” імпорту уряд в жовтні 2008 року ухвалив рішення про запровадження з 27 жовтня 2009 року експортної декларації для українських імпортерів.

“У жодній країні світу не покладаються на встановлення митної вартості на око. Імпортний товар має країну походження і він обов’язково при вивезенні з території країни свого походження оформлюється експортною декларацією, яка й є підтвердженням митної вартості. Навіщо нам оцінювати митну вартість на око?”, - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що необхідність введення експортної декларації при митному оформленні товару на кордоні України пов’язана не тільки з проблемою наповнення бюджету, але й зі стагнацією вітчизняної легкої промисловості.

Водночас, за її словами, у Китаї, США, Італії та Австралії не практикується оформлення експортної декларації при вивезенні товару.

“Ми вивчимо цю ситуацію і розберемося з тим, якими документами підтверджуватиметься митна вартість продукції походженням з цих країн, і дякуючи яким можна буде встановити справедливу вартість. Тому що у нас іноді буває, коли за документами ввозяться тапочки, а насправді виявляється італійське взуття”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.