На міжбанку долар подешевшав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,7925/8,8340 грн./дол., на 12:00 ціни впали – 8,7820/8,8135 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,7750/8,7975 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія “Інтербізнесконсалтинг”,об 11:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,25 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2800/0,2818 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися - 0,2795/0,2810 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2791/0,2805 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 31,31 рубля за долар (-0,3105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4435/1,4437 дол./євро, а на 15:15 зросли – 1,4475/1,4477 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,6970/12,7360 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,6530/12,7155 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися. Нагадаємо, 7 вересня торги завершилися в діапазоні 8,867-8,9215 гривні за долар, торги щодо євро – 12,721-12,802 гривні за євро, торги щодо рубля – 0,2814-0,2832 гривні за рубль, 12,6830/12,7310 грн./євро.