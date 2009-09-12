Міліція затримала продавця боєприпасів часів війни

У Запорізькій області міліція затримала чоловіка, який відкопував і продавав боєприпаси часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, жителя с. Зелений Гай, який проводив розкопки в місцях бойових дій і вилучав боєприпаси часів війни, затримали у Василівському районі області, де він намагався реалізувати 3 гранати й 135 патронів калібру 7,62 мм.

"Під час обшуку за місцем проживання затриманого співробітники міліції виявили ще 2 гранати, декілька артснарядів, близько сотні патронів і 600 грамів толу, власноручно здобутого зі старих боєприпасів", - повідомили в ЦГЗ.

На даний момент проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України - "Незаконне поводження із зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами".