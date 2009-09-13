На шахті у Нововолинську загинув гірник
23:41, 13 вересня 2009Суспільство
1097 0
Чоловіка затягнуло у конвеєр
У місті Нововолинськ Волинської області на шахті «Бужанська» (ДП «Волиньвугілля») загинув гірник.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора у 451-му конвеєрному штреку гірник з невідомих причин був затягнутий у скребковий конвеєр СП-250, внаслідок чого він загинув.
О 21.15 тіло загиблого було піднято на поверхню копальні гірничорятувальниками Міністерства вугільної промисловості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter