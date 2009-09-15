Долар і євро на міжбанку пішли вниз
11:27, 15 вересня 2009Суспільство
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Нацбанк на ринок вчора не виходив
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,5060/8,5630 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2742/0,2760 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 12,4310/12,5170 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли до 1,4610/1,4612 дол./євро (понеділок - 1,4552/1,4554 дол./євро).
У понеділок Національний банк України на ринок не виходив.
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