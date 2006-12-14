Азаров про бюджет, вето та ідеологію проїдання

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що ветування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» є кроком політичним, а не соціально-економічним.

Як повідомляє сайт Міністерства фінансів України, про це М.АЗАРОВ заявив під час інтернет-конференції.

«Щодо можливості подальших змін, я вже говорив, що компроміси можливі лише тоді, коли не змінюється ідеологія бюджету. А ідеологія нашого бюджету полягає саме в переході від ідеології проїдання і руйнування до ідеології творення і розвитку і вирішення на цій основі соціальних питань”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ц.р. Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями. Основною вимогою Глави держави є підвищення на 2007 рік планованого мінімального прожиткового рівня для громадян, які втратили працездатність.