Фонд держмайна продав акції «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав сьогодні на Українській міжбанківській валютній біржі акції ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що перебували в державній власності, у розмірі 0,1% статутного фонду за 54 млн. 819 тис. грн., повідомили УНІАН в прес-службі ФДМУ.

За інформацією Фонду держмайна, покупцями акцій «АрселорМіттал Кривий Ріг» виступили інвестиційні компанії Dragon Capital і Concorde Capital. ІК Dragon Capital придбала в цілому 2 млн. 259,5 тис. акцій метпідприємства за 31 млн. 556 тис. грн., Concorde Capital придбала 1,6 млн. акцій за 23 млн. 264 тис. грн.

Номінальна вартість пакета ВАТ, який виставлявся на продаж, становила 3 млн. 859,5 тис. грн.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. Майже 90% продукції комбінат постачає на експорт.