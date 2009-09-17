У дев’ятьох містах України почалися дні "Альянс Франсез"

З 15 по 26 вересня в дев’яти містах України пройдуть дні громадських організацій “Альянс Франсез”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР.

За словами посла, дні “Альянс Франсез” проводяться з метою ознайомлення українців зі сферами і напрямами діяльності Альянсів в Україні. Планується провести дні відкритих дверей у приміщеннях Альянсів, щоб кожен бажаючий зміг ознайомитись з діяльністю організацій.

“Мета проведення цих заходів - ближче ознайомити українців з Францією”, - сказав Ж.ФОР.

В рамках днів в Україні будуть проведені безкоштовні уроки французької мови для початківців, конкурси, виставка про Париж, яку представить галерея “Пліссон”, та показано фільм про Франсуазу Саган “Саган” (2008 р).

Відвідувачі “Днів Альянсів”, крім інформації про “Альянс Франсез”, ще зможуть отримати заохочувальні подарунки. Володарі перших трьох місць конкурсу “Шерше ля Франс!” також отримають подарунки: 1-а премія - 6 місяців безкоштовного навчання французькій мові в “Альянс Франсез” свого міста, 2-а премія - флакон французьких парфумів, 3-я премія - пляшка коньяку Hennessy X. O.

На сьогодні в Україні 9 організацій, що виконали умови паризького “Альянс Франсез”, зокрема, демократичність функціонування, отримали офіційне визнання як “Альянс Франсез”. Крім курсів французької мови та культурних заходів, ці громадські організації надають підтримку у викладанні мови (післядипломна підготовка викладачів французької мови, надання учбових матеріалів), інформують про сучасну Францію, зокрема, про можливості отримання освіти у цій країні.

Дні “Альянс Франсез” пройдуть у Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Сімферополі, Севастополі, Луганську, Харкові, Львові, Рівному.

У Києві “Дні Альянсів” не проводитимуться, оскільки в столиці функціонує Французький культурний центр.

Довідка УНІАН. Заснований у Парижі в 1883 році “Альянс Франсез” є неприбутковою організацією, завдання якої полягає у поширенні французької мови та культури в світі.

На сьогодні у світі існує 1040 “Альянс Франсез”, створених за прикладом паризького.