Гучний скандал навколо сім'ї Пугачової може дістати новий розвиток

Гучний скандал навколо сім`ї Алли Пугачової, як очікується, дістане сьогодні новий розвиток.

Цього разу Тверський суд Москви розгляне позов Крістіни Орбакайте, яка вимагає повернути їй сина.

Грозненський суд не тільки не зміг вирішити конфлікт між Крістіною Орбакайте та її чоловіком Русланом Байсаровим, але, здається, тільки заплутав цю історію. У вівторок суд ухвалив, що 11-річний Дені житиме з батьком. Співачку рішення обурило, а її адвокати назвали його незаконним і заявили, що оскаржуватимуть вердикт.

Тепер же судовий процес між Орбакайте і її чоловіком почнеться в Москві. Співачка подала зустрічний позов до Тверського суду, вона має намір не тільки вимагати повернути їй сина, але й виплатити аліменти.

Втім, і в Москві у цій гучній справі можуть виникнути ускладнення. Тверський суд може і зовсім не розглядати її – в тому випадку, якщо позови Орбакайте та її чоловіка будуть визнані тотожними.

Крім того, захист Руслана Байсарова каже, що розгляд справи може бути призупинений – до того моменту, поки не набере чинності вердикт Грозненського суду. Згідно із законом це має відбутися через 10 днів після ухвалення рішення, але лише в тому випадку, якщо воно не буде оскаржене. Захист Орбакайте вердиктом незадоволений, але робити що-небудь буде лише після того, як одержить офіційні папери з Грозного. Чи встигнуть вони дійти до адвокатів до початку сьогоднішнього суду, невідомо.

Эхо Москвы