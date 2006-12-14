Президент уповноважив Азарова підписати кредитну угоду з ЄБРР

Президент України розпорядженням №398/2006-рп від 14 грудня ц.р. уповноважив першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА підписати кредитну угоду щодо третього проекту «Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп» між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку.

Документ обнародувано на офіційному сайті Глави держави.

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів 16-19 листопада 2006 року в Лондоні (Велика Британія) між представниками ЄБРР і офіційною делегацією України було ухвалено рішення надати Україні 200 млн. євро для реалізації третього етапу ремонту автодороги Київ-Чоп. Кредит надається на 15 років з пільговим періодом 3,5 роки.

На думку директора ЄБРР в Україні Камена ЗАХАРІЄВА, очікується, що в середині грудня ц.р. відбудеться підписання договору про надання Україні кредиту в 200 млн. євро для реалізації третього етапу ремонту автодороги Київ-Чоп.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога М-06 «Київ-Чоп» є продовженням критських міжнародних транспортних коридорів №3 і №5.

У 2002 році на виконання «Програми створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні» Укравтодором спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку було розпочато роботи з капітального ремонту автомобільної дороги «Київ».

Переможцем тендеру на виконання робіт першого етапу ремонту автодороги на ділянці Чоп - Стрий стало СП «Граніт – АЧМ» (Республіка Македонія, Болгарія). Вартість проекту становить 100 млн. євро, з яких: 75 млн. надавалися ЄБРР, 1,5 млн. - технічна допомога ТАСІS і 23,5 - кошти Державного бюджету.

Реалізація першого проекту дала змогу істотно підвищити рівень безпеки і умови руху автотранспорту на ділянці протяжністю 210 км і ділянці дорогі між М-06 і словацьким кордоном.

28 лютого 2005 року було підписано кредитну угоду між Україною і ЄБРР на виконання другого етапу капітального ремонту 180,5 км автодороги М-06 «Київ-Чоп» на ділянці Стрий - Броди. Переможцями тендеру на виконання контрактів за другим проектом стали компанії «Граніт» (Республіка Македонія) і «Онур» (Туреччина). Загальна вартість другого проекту становить 137,3 млн. євро, з яких 100 млн. надаються ЄБРР, а 37,3 млн. - з Державного бюджету. Роботи планується завершити в 2007 році.

Завершення капітального ремонту автодороги М-06 «Київ» буде здійснено відповідно до реалізації третього проекту Європейського банку реконструкції і розвитку. Орієнтовна вартість проекту становить 400 млн. євро. За інформацією «Укравтодору», виконання робіт 3-го етапу проекту планується здійснити в 2007-2010 роках.