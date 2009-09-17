На Київщині біля житлового будинку знайшли пакет з вибухівкою

У Гостомелі Київської області евакуйовували мешканців кількох будинків у зв’язку з виявленням вибухівки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, зокрема, 16 вересня о 07.30 до чергової частини Ірпінського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що на паркані біля свого будинку виявив підозрілий пакет, можливо, з вибухівкою.

Співробітники міліції, прибувши на місце події, дійсно виявили пакет з вибухівкою. Одразу були запроваджені відповідні заходи.

Правоохоронці провели евакуацію людей з найближчих будинків, оточили місце події та знищили пакет з вибуховим пристроєм.

Наразі зразки його залишків направлені на експертизу до вибухотехнічної лабораторії та досліджуються.

За даним фактом співробітники Ірпінського міськвідділу міліції порушили кримінальну справу за статтею 296 ч. 4 «Хуліганство».

З метою встановлення особи, причетної до цієї події, міліція просить всіх свідків телефонувати на номери: 8(04497)6-13-35 або 102.