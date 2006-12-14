Згвалтування хлопчика в міліції: хто скаже правду

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО з обуренням відреагував на інформацію про те, що співробітники Орехівського райвідділу міліції УМВС України в Запорізькій області, яких підозрюють у згвалтуванні 14-річного підлітка, мають намір подати на нього до суду за висловлювання на прес-конференції у квітні 2006 року. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Є.ЧЕРВОНЕНКА Олександр ПАВЛОВ.

Сам Є.ЧЕРВОНЕНКО у коментарі з цього приводу, переданому УНІАН, розповів, що цей резонансний випадок стався в Орехівському районі ще до його вступу на посаду губернатора і довго замовчувався правоохоронними органами. За його словами, слідчі дії велися неналежно, зокрема експертизу було зроблено лише через три тижні після того, що сталося, свідчення багатьох свідків, зокрема співробітників комісії у справах неповнолітніх, не бралися до уваги. Ці люди, уточнив Є.ЧЕРВОНЕНКО, також виступали на тій квітневій прес-конференції.

Губернатор зазначив, що йому довелося втрутитися після появи статей у ЗМІ і потоку звернень жителів області. Він висловив переконання, що влада повинна негайно реагувати на подібні сигнали, адже йшлося про згвалтування 14-річного підлітка, і в цьому злочині підозрювалися співробітники міліції. Губернатор наголосив, що тільки після його особистого втручання справу було відновлено.

Є.ЧЕРВОНЕНКО відзначив, що у своїх публічних виступах з цього приводу він рішуче вимагав від запорізьких правоохоронних органів, тодішнього прокурора області розібратись у цій справі і довести її до суду навіть у тому випадку, якщо до неї причетні співробітники міліції.

Він також повідомив, що, за інформацією облпрокуратури, розслідування у цій справі «ще далеко не закінчено». Тому він вважає щонайменше передчасними будь-які заяви з боку керівника обласного УВС до закінчення слідства і рішення суду у справі про згвалтування підлітка. «Може, комусь із офіцерів міліції подати до суду і на родичів убитого запорізького депутата Володимира Розгуляєва або зарізаного ножем у власному під`їзді директора заводу Олексія Шияна? Адже вони, так само як я, вимагають якнайшвидшого розслідування і покарання винних...» - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, для «міліціонерів легше подати до суду на губернатора, котрий зажадав відновити слідство на прохання вихователів, громадськості та ЗМІ, ніж займатися пошуком злочинців».

Є.ЧЕРВОНЕНКО з жалем констатував, що область, яка за рік вирвалася в лідери за соціально-економічними показниками, скотилася на міцне перше місце за рівнем злочинності. В результаті, за його словами, «губернатора цієї області, який домігся гарних результатів в економіці і стабільності в регіоні, обласна міліція намагається притягти до суду, а головний обласний міліціонер за десять нерозкритих замовних убивств і процвітаючий в Запоріжжі наркобізнес за участю корумпованих співробітників міліції (яких неодноразово затримувала СБУ) одержує генеральські погони і висувається на звання «Заслужений юрист України».

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив, що "в Орехівському районі Запорізької області стався кричущий випадок - 28 листопада 2005 року 14-річного підлітка згвалтували в приміщенні Орехівської кримінальної міліції у справах неповнолітніх".

Сьогодні в інтерв`ю УНІАН начальник УМВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ повідомив, що співробітники Орехівського райвідділу міліції УМВС України в Запорізькій області мають намір подати до суду на голову Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКО, який в квітні 2006 р. на прес-конференції звинуватив їх у згвалтуванні 14-річного підлітка.

"Це було не звинувачення, а не перевірена інформація. І закінчилося все "пшиком": прокуратура провела розслідування і встановила, що ніякого згвалтування не було. Просто два хлопчаки домовилися "влаштувати ментам" за те, що вони їх постійно затримують і відводять в інтернат. Ось і вся ситуація. Зараз наші співробітники говорять, що після того, як буде завершено розслідування, подаватимуть до суду, оскільки їх зганьбили на всю Україну", - розповів В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.