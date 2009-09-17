Президент України прийняв вірчі грамоти послів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв вірчі грамоти від Надзвичайних і Повноважних Послів Бразилії, Іспанії, Мексики та Нідерландів.

Як повідомляє прес-служба Президента, зокрема, вірчі грамоти главі Української держави вручили: від Королівства Іспанія - Хосе Родрігес МОЯНО, від Мексиканських Сполучених Штатів - Беренісе Рендон ТАЛАВЕРА, від Королівства Нідерланди - Пітер Ян ВОЛТЕРС, від Федеративної Республіки Бразилія – Антоніо Фернандо Круз Де МЕЛЛО.

Президент провів зустрічі із новопризначеними послами. Зокрема, під час розмови з послом Бразилії сторони особливо відзначили важливість активізації двостороннього діалогу на найвищому рівні. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що активізація двосторонніх контактів на вищому рівні сприятиме подальшій реалізації взаємовигідних проектів українсько-бразильського співробітництва. У цьому контексті посол також запевнив: ближчим часом планується, що Україну відвідають, зокрема, представники ділових кіл Бразилії.

В.ЮЩЕНКО наголосив на стратегічному значенні для науково-технічного розвитку та зміцнення міжнародних позицій обох країн спільного космічного проекту «Циклон-4 – Алкантара».

Президент України та Посол Нідерландів підкреслили задоволення обох сторін високою інтенсивністю двостороннього політичного діалогу. «Ми задоволені активізацією політичного діалогу між нашими державами у 2008-2009 роках і зацікавлені у збереженні цієї позитивної тенденції у майбутньому», - сказав В.ЮЩЕНКО. Також було відзначено важливість підписання ближчим часом Програми спільних дій на 2010-2012 роки.

У ході зустрічі глава Української держави акцентував особливу увагу на питанні координації дій міжнародного співтовариства у протидії піратству, поінформувавши нідерландську сторону про відповідні ініціативи нашої держави в рамках ООН.

Під час зустрічі з послом Мексики Президент наголосив на тому, що Україна вважає Мексику ключовим партнером у регіоні Латинської Америки, та поділився власним баченням заходів, які обидві держави повинні реалізувати з метою активізації взаємовигідного співробітництва. Йшлося, зокрема, про необхідність прискорення спільної роботи з метою підписання ближчим часом угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, конвенції про уникнення подвійного оподаткування, меморандуму про взаєморозуміння щодо недобросовісної практики у міжнародній торгівлі. Як суттєвий механізм розвитку двосторонньої співпраці наших країн сторони відзначили Українсько-Мексиканську міжурядову комісію.

«Ми задоволені активізацією співробітництва в галузі ремонту авіаційної техніки та сподіваємося на його подальше розширення», - окремо наголосив В.ЮЩЕНКО.

Серед питань, що детально обговорювалися під час зустрічі з послом Іспанії, - підтримка Іспанією євроінтеграційного курсу України. «Ми розраховуємо, що головування Іспанії в Європейському Союзі наступного року сприятиме поглибленню співробітництва між Україною та ЄС, а також інтенсифікації двосторонніх відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив на важливості підтримки Іспанією євроатлантичних прагнень України. Крім того, йшлося про розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва наших країн, зокрема, у контексті проведення Євро-2012.