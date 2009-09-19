Уряд вирішив взяти деревину на електронний облік
На виконання потрібні три роки
Кабінет міністрів України схвалив Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини. Відповідне розпорядження (від 16 вересня 2009 р. №1090-р) опубліковане на офіційному сайті КМУ.
Згідно з розпорядженням, концепція реалізується в два етапи. На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається, зокрема, розробка положень; розробка і адаптація програмного забезпечення процесів електронного маркування і обліку деревини; впровадження поштучного маркування і ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів безпосередньо на лісосіках; оснащення лісогосподарських підприємств засобами маркування, мобільними терміналами для введення, зчитування (сканування) і передачі інформації; формування галузевого електронного реєстру для обліку деревини під час її реалізації. А також організація навчання працівників і керівників лісогосподарських підприємств; забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Держкомлісгоспу і лісогосподарських підприємств.
На другому етапі (2011-2012 рр.) передбачається впровадження електронного обліку деревини під час таксації і відведення лісосіки для рубки на пні, забезпечення застосування автоматизованого контролю даних щодо обсягу фактичного виходу заготовленої деревини; поштучного маркування і ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів, які надходять з лісосік, у місцях їх складування, зберігання, переробки і відвантаження кінцевому споживачеві; розробка і забезпечення функціонування системи підтвердження походження деревини.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств, а також частково за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення діяльності Держкомлісгоспу, і інших не заборонених законом джерел.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня прем`єр-міністр, перебуваючи з робочою поїздкою на Житомирщині, взяла участь у нараді з питань розвитку лісового господарства.