Уряд вирішив взяти деревину на електронний облік

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини. Відповідне розпорядження (від 16 вересня 2009 р. №1090-р) опубліковане на офіційному сайті КМУ.

Згідно з розпорядженням, концепція реалізується в два етапи. На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається, зокрема, розробка положень; розробка і адаптація програмного забезпечення процесів електронного маркування і обліку деревини; впровадження поштучного маркування і ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів безпосередньо на лісосіках; оснащення лісогосподарських підприємств засобами маркування, мобільними терміналами для введення, зчитування (сканування) і передачі інформації; формування галузевого електронного реєстру для обліку деревини під час її реалізації. А також організація навчання працівників і керівників лісогосподарських підприємств; забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Держкомлісгоспу і лісогосподарських підприємств.

На другому етапі (2011-2012 рр.) передбачається впровадження електронного обліку деревини під час таксації і відведення лісосіки для рубки на пні, забезпечення застосування автоматизованого контролю даних щодо обсягу фактичного виходу заготовленої деревини; поштучного маркування і ведення електронного обліку круглих лісоматеріалів, які надходять з лісосік, у місцях їх складування, зберігання, переробки і відвантаження кінцевому споживачеві; розробка і забезпечення функціонування системи підтвердження походження деревини.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств, а також частково за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення діяльності Держкомлісгоспу, і інших не заборонених законом джерел.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня прем`єр-міністр, перебуваючи з робочою поїздкою на Житомирщині, взяла участь у нараді з питань розвитку лісового господарства.